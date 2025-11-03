India disastro identità digitale | un monito per il mondo

I criminali hanno hackerato e clonato le identità, lasciando le famiglie affamate, gli anziani senza pensione e i malati allontanati dagli ospedali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - India, disastro identità digitale: un monito per il mondo

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'unico sopravvissuto del disastro Air India: «Sono l'uomo più fortunato del mondo, ma mi sento completamente solo» - X Vai su X

Il Guardian: le attrezzature dell'azienda di Trissino ritenuta colpevole di disastro ambientale trasferite a Mumbai. L’accusa delle mamme: «Approfittano di gente ignara di tutto» - facebook.com Vai su Facebook

Il disastro aereo in India: quando a fallire è il sistema - L’incidente del volo Air India 171, precipitato pochi istanti dopo il decollo da Ahmedabad il 12 giugno 2025, ha profondamente scosso l’opinione pubblica internazionale e il mondo dell’aviazione. Secondo huffingtonpost.it

Air India, errore nell’identificazione delle vittime del disastro aereo. Familiari britannici: “Stiamo ricevendo i corpi sbagliati” - Pare davvero non esserci pace per i familiari delle vittime del disastro aereo dell’Air India dello scorso 12 giugno. Lo riporta blitzquotidiano.it

Air India, passeggero superstite scampa al disastro. Vivo per miracolo, occupava il posto 11A - Ha parlato ai media indiani, ripresi da quelli del Regno Unito, il passeggero sopravvissuto fra le 242 persone che erano a bordo del Boeing 787 dell’Air India diretto a Londra e precipitato oggi su un ... Scrive blitzquotidiano.it