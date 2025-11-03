Indagini su 15enne torturato a Torino

11.42 La Procura dei minori di Torino indaga su quanto sarebbe accaduto la notte di Halloween a un ragazzo di 15 anni di Moncalieri. Le ipotesi di reato sono sequestro di persona e violenza. Gli indagati sono tre minori, due ragazzi e una ragazza, di 14, 15 e 16 anni, già accusati in passato di atti vandalici e danneggiamento. I tre l'avrebbero chiuso in una stanza, maltrattato e costretto a immergersi nel fiume Dora.Sequestrati i cellulari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it