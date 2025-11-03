Incontri sulla legalità all’Istituto Pontano di Napoli primi ospiti Paolo Siani e Domenico Airoma

Mercoledì 5 e venerdì 14 novembre all’Istituto Pontano di Napoli due ospiti d’eccezione incontreranno gli studenti: Paolo Siani, fratello di Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla camorra e il Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma. I due ospiti saranno protagonisti di incontri dall’alto valore formativo. Mercoledì 5 a partire dalle 9,30 Paolo Siani parlerà di giornalismo come simbolo di legalità, impegno civico e resistenza alle logiche criminali. Con lui i giornalisti Giuliana Covella e Pietro Perone del quotidiano Il Mattino. Pietro Perone è anche autore del libro “Terra nemica”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it