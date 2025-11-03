Inclusione lavorativa Milleorti per il Turismo chiude con 500 chili di ortaggi donati e nuovi traguardi di autonomia

Si è da poco conclusa la quinta edizione di Milleorti per il Turismo, progetto che si svolge nello Spazio verde Inclusivo di Rimini (già Milleorti per la Città), sostenuto da Alberghi.it Srl, Cooperativa sociale il Millepiedi e Associazione Crescere Insieme Odv per promuovere l’inclusione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

