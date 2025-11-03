Incidente tra via Daita e via Archimede muore ciclista

Tragico scontro intorno alle 13,30 tra via Gaetano Daita e via Archimede. Un uomo di 77 anni, in sella a una bici ha perso la vita dopo un impatto con uno scooter elettrico guidato da un giovane.L'anziano è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it