Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi sulla Strada Regionale 71, nei pressi di Policiano, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili, una delle quali si è ribaltata su un fianco. L’allarme è scattato poco dopo le ore 13.00, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo. All’arrivo della squadra, uno degli occupanti risultava bloccato all’interno del veicolo ribaltato. Gli operatori hanno immediatamente avviato le operazioni di estricazione del ferito, conclusesi con successo, per poi affidarlo al personale sanitario del 118 che lo ha trasportato in ospedale per le cure necessarie. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Incidente sulla SR71 a Policiano: auto si ribalta, un ferito estratto dai Vigili del Fuoco