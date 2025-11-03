Incidente sul Lungotevere | Andrea muore a 35 anni dopo aver festeggiato il compleanno

Aveva appena compiuto 35 anni e stava tornando a casa dopo aver festeggiato il suo compleanno. Andrea Romoli ha perso la vita in un tragico incidente all’alba di sabato 2 novembre, sul lungotevere delle Navi, all’altezza di piazzale delle Belle Arti, a Roma. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo ha perso il controllo del suo scooter, un Piaggio Beverly, finendo contro lo spartitraffico. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale di Roma Capitale – XV Gruppo Cassia, Romoli viaggiava lungo il tratto che collega lungotevere Arnaldo da Brescia a lungotevere delle Navi quando, per motivi da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Incidente sul Lungotevere: Andrea muore a 35 anni dopo aver festeggiato il compleanno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Incidente mortale sul Lungotevere. Le minacce a Gualtieri. ASCOLTA il podcast di oggi 3 novembre - X Vai su X

Incidente a Roma: perde controllo dello scooter e cade, morto 35enne Link al primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Roma, incidente sul Lungotevere: Andrea Romoli muore a 35 anni nel giorno del compleanno, stava tornando dai festeggiamenti - Ha perso il controllo dello scooter Piaggio Liberty ed è finito contro lo spartitraffico: un impatto mortale per il centauro, Andrea Romoli che aveva appena festeggiato il ... Da ilmessaggero.it

Incidente sul lungotevere: Andrea muore dopo il suo compleanno, stava tornando a casa - Lo schianto mortale ripropone tuttavia il tema della pericolosità di quel tratto di lungotevere, in direzione stadio Olimpico ... Riporta romatoday.it

Si schianta con lo scooter a Trastevere e muore: Andrea Romoli stava tornando dalla sua festa di compleanno - Per cause non note, ha perso il controllo del suo scooter, finendo contro uno spartitraffico e perdendo la vita. Lo riporta fanpage.it