Incidente sul lavoro operaio folgorato | oggi l’incarico per l’autopsia

Lecceprima.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Sarà conferito oggi, alle 15, l’incarico al medico legale di eseguire l’autopsia sul corpo di Allushaj Limos, l’operaio 67enne di origine albanese ma residente nel capoluogo salentino, deceduto cinque giorni fa in un incidente sul lavoro avvenuto in via Vecchia Frigole, in aperta campagna. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

