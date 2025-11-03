Incidente sul lavoro nel Bresciano operaio precipita in una cava | è in fin di vita

Fanpage.it | 3 nov 2025

Un operaio è precipitato in una cava a Nuvolera, un comune che si trova in provincia di Brescia. L'uomo è stato ricoverato in gravissime condizioni: è infatti in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

