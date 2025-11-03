Incidente sugli Stradelli Guelfi Falciato in bici lo zio della Pausini Caccia fino a notte all’auto pirata

Falciato mentre era in bici da un’auto pirata: se n’è andato così Ettore Pausini, zio della cantante Laura. Originario di Solarolo, 78 anni, conosciutissimo per il suo salone da barbiere di piazza Azzarita e per essere testimonial dell’associazione Onconauti Bologna. Ieri probabilmente era di ritorno da uno dei suoi soliti giri in mountain bike fuori città, che amava fare il sabato e la domenica. Poco prima delle 13,30, alle porte di Bologna, in via degli Stradelli Guelfi, mentre Pausini procedeva in bici verso il centro c’è stata la collisione con l’auto che andava invece in direzione opposta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente sugli Stradelli Guelfi. Falciato in bici lo zio della Pausini. Caccia fino a notte all’auto pirata

