Incidente stradale sulla Statale 16 | due auto coinvolte strada chiusa in entrambe le direzioni

A causa di un incidente che questa mattina, lunedì 3 novembre ha coinvolto due veicoli, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 16 Adriatica, segnatamente, al km 650,200 in agro San Severo. Il traffico è deviato su strade secondarie con segnaletica e personale di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un momento commovente dedicato ai giovani tifosi rossoneri tragicamente rimasti uccisi in un incidente stradale avvenuto il 13 ottobre 2024 sulla Strada Statale 93 Potenza-Melfi, mentre rientravano da una trasferta - facebook.com Vai su Facebook

Morto in un incidente stradale #Piero Longo, papà di Giovanni, il ragazzo scomparso nel 2017: «Non aveva mai smesso di cercarlo» - X Vai su X

Incidente a Bari, travolto mentre soccorre un automobilista: morto 25enne - Tragedia sulla Statale 16 a Bari: 25enne morto in un incidente dopo essere stato travolto mentre prestava soccorso; un ferito grave. Da quotidianodelsud.it

Travolto mentre soccorre un automobilista: muore un 25enne sulla Statale 16 a Bari - Un giovane perde la vita mentre presta aiuto a un conducente in difficoltà ... Riporta altarimini.it

Bari, travolto mentre soccorre un automobilista sulla statale 16: morto 25enne - È di un morto e di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle sei del mattino di oggi, sulla statale 16, in direzione nord all'altezza di Bari- Segnala tg24.sky.it