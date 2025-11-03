Incidente stradale sulla Statale 16 | due auto coinvolte strada chiusa in entrambe le direzioni

3 nov 2025

A causa di un incidente che questa mattina, lunedì 3 novembre ha coinvolto due veicoli, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 16 Adriatica, segnatamente, al km 650,200 in agro San Severo. Il traffico è deviato su strade secondarie con segnaletica e personale di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

