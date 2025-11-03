Incidente stradale investite due donne | una è grave

Un lunedì nero per i pedoni in Brianza: nella giornata di lunedì 3 novembre ci sono stati tre incidente stradali dove sono rimaste coinvolte persone che stavano attraversando la strada.L’ultimo poco dopo le 18, a Lissone, in via Mascagni dove sono state investite due donne: una di 37 anni e una. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

La camera ardente di Aniello Scarpati, poliziotto di 47 anni morto in un incidente stradale a Torre del Greco, sarà allestita a partire da domani. I funerali, invece, si svolgeranno mercoledì 5 novembre a Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Morto in un incidente stradale #Piero Longo, papà di Giovanni, il ragazzo scomparso nel 2017: «Non aveva mai smesso di cercarlo» - X Vai su X

Graziella Ojan investita dalla nipote, muore incastrata tra due auto - Secondo quanto ricostruito da TorinoToday l'incidente è avvenuto in via Tellini, in prossimità dell'incrocio con ... today.it scrive

Incidente stradale in via de Gaspari: automobilista 85enne investe due pedoni e un cane, morto l'animale - Un dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di oggi in via De Gaspari, nel cuore di Genova, dove un'auto ha investito due pedoni e un cane, causando la morte dell'animale e ferite serie alle persone ... Come scrive primocanale.it

Si salva dall’incidente in moto, ma viene poi investito: Gianluca muore a 48 anni - Lo schianto mortale a Civitanova sulla superstrada Ss77, nel tratto di strada che porta al casello dell'A14. Secondo ilrestodelcarlino.it