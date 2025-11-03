Incidente nel Barese Monopoli piange Piero Longo | suo figlio scomparso nel 2017 e mai più ritrovato
La comunità di Monopoli è in lutto per la morte di Piero Longo, il 64enne deceduto nel pomeriggio di domenica 2 novembre a seguito di un incidente sulla strada provinciale che collega la città barese a Castellana Grotte.Longo era a bordo della sua auto che, per cause non ancora accertate si è. 🔗 Leggi su Baritoday.it
