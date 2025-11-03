Incidente investito pedone | 25enne portata d’urgenza in ospedale

Brutto incidente questa mattina, 3 novembre, a Biassono. Poco dopo le 10, in via Roma, una donna di 25 anni è stata investita da un’auto che stava percorrendo la strada. Un nuovo caso di un pedone investito per le vie della Brianza. Stando alle prime ricostruzioni, l'impatto sarebbe stato molto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Corriere della Sera. . Investito in bici alle porte di Bologna. È morto così, ieri, Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura. E l’auto che l’ha ucciso è fuggita dopo l’incidente. Lo riporta Il resto del Carlino. «Un uomo immenso», lo ha ricordato Stefano Giorda - facebook.com Vai su Facebook

Pedone di 22 anni investito a Lucca, trasportato in ospedale in gravi condizioni - Sul posto vigili urbani e forze dell’ordine per i rilievi del caso ... Si legge su msn.com

Soccorre automobilista, 25enne travolto e ucciso - Un ragazzo di 25 anni, originario di Bitonto, è stato investito e ucciso ... Secondo ilfattovesuviano.it

Soccorre automobilista, muore investito - Un 25enne è morto, travolto da un'auto, mentre sulla Statale 16 aiutava un altro automobilista in difficoltà. Scrive rainews.it