Incidente in superstrada ci sono dei feriti

Perugiatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente lungo la superstrada 75 - la Centrale Umbra - nella mattinata di lunedì 3 novembre nel tratto tra Foligno e Spello, in direzione Perugia. Diversi i veicoli coinvolti. Ci sono anche dei feriti, ma nessuno in pericolo di vita. Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine.  . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

