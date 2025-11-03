Incidente in superstrada ci sono dei feriti

Incidente lungo la superstrada 75 - la Centrale Umbra - nella mattinata di lunedì 3 novembre nel tratto tra Foligno e Spello, in direzione Perugia. Diversi i veicoli coinvolti. Ci sono anche dei feriti, ma nessuno in pericolo di vita. Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

