Incidente in Litoranea anziano accusa un malore e si scontra con due auto

Incidente in Litoranea, dove questo pomeriggio si è verificato uno scontro tra tre auto. Il fatto è avvenuto all'altezza del Lido La Spiaggetta, coinvolgendo una Fiat Panda, una Bmw di grossa cilindrata e un'altra vettura. Dalle prime ricostruzioni pare che un uomo anziano alla guida della Panda. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Incidente sulla Litoranea Donnalucata-Cava d’Aliga: scontro tra auto e calesse, un ferito - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sulla litoranea: uno degli automobilisti era ubriaco, auto sequestrata ift.tt/HnVaw1h - X Vai su X

Accusata di avere ucciso l’anziano zio, condannata a 12 anni - Per il giudice Luigi Riganti è stato un omicidio e non un incidente: Liliana Barone, la donna di 47 anni accusata di avere ucciso lo zio Carlo Gatti, di 89 anni, a Colli Verdi, è stata ... Da laprovinciapavese.gelocal.it

Incidente ad Almenno San Bartolomeo, anziano investito mentre attraversa: è grave - Grave incidente questa mattina (11 ottobre 2025), ad Almenno San Bartolomeo, in via Papa Giovanni XXIII 1. Riporta bergamo.corriere.it

Esce dai domiciliari in permesso premio, con una complice finge un incidente e rapina un anziano - Ha approfittato di un permesso premio per uscire dai domiciliari e rapinare un anziano con l'aiuto di una complice. Come scrive fanpage.it