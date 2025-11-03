Incidente choc | decine di morti anche una bimba di 3 mesi nello schianto devastante tra bus e camion

Una nuova tragedia ha scosso il paese meridionale nelle prime ore del mattino, lasciando dietro di sé una scena di distruzione e disperazione. Almeno venti persone, tra cui una bambina di appena tre mesi, hanno perso la vita in un terribile scontro frontale avvenuto il 3 novembre lungo una delle arterie più trafficate del paese. Il disastro, che ha coinvolto un autobus di linea e un camion carico di ghiaia, si è verificato nei pressi di Chevella, nel distretto di Rangareddy, trasformando un normale viaggio mattutino in una tragedia collettiva. L’incidente si è consumato intorno alle 7:30 sulla strada Vikarabad-Hyderabad, quando il camion, identificato con la targa TG06T3879, ha imboccato contromano il tratto autostradale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it