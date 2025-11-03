Incidente ad Alpignano | auto si ribalta in carreggiata ferita una donna

Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 3 novembre 2025, all'incrocio tra via Rivoli e via Antica di Rivoli ad Alpignano. Si è trattato del ribaltamento di un'auto Fiat Panda guidata da un'italiana di 55 anni residente a Rosta, rimasta bloccata nell'abitacolo. Per estrarla sul. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Michela Carbone, la pizzaiola di Alpignano, conquista il Master Pizza Champion VIP - facebook.com Vai su Facebook

Incidente all'alba, auto si ribalta in via di Creto - La polizia locale ha chiuso la strada mentre i vigili del fuoco hanno effettuato le manovre per riportare la macchina con le ruote sull’asfalto ... Come scrive primocanale.it

Incidente in A12, auto si ribalta tra Rapallo e Chiavari: feriti una madre e tre figli minori - Il traffico sull'A12 è rimasto temporaneamente bloccato per consentire al personale sanitario di prestare soccorso ... Riporta msn.com

A12, auto si ribalta tra Rapallo e Chiavari: quattro feriti, tre sono minori - Sestri Levante tra Rapallo e Chiavari, in direzione di Livorno un'auto per cause ancora in fase di accertamento si è ribaltata. Lo riporta primocanale.it