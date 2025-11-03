Incidente a Torino Regio Parco | bimba investita da un' auto trasportata in ospedale

Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 3 novembre 2025, in corso Regio Parco a Torino. Nelle vicinanze dell'incrocio con via Wuillermin un'auto ha investito una bambina rom. È stata trasportata all'ospedale Regina Margherita dai sanitari del 118 Azienda Zero in condizioni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

