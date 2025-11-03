Incidente a Torino Regio Parco | bimba investita da un' auto trasportata in ospedale
Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 3 novembre 2025, in corso Regio Parco a Torino. Nelle vicinanze dell'incrocio con via Wuillermin un'auto ha investito una bambina rom. È stata trasportata all'ospedale Regina Margherita dai sanitari del 118 Azienda Zero in condizioni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in via Santa Maria. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Il ragazzo è stato elitrasportato a Torino Vai su Facebook
La Città di Torino, partecipe nel dolore, si stringe intorno al cordoglio della famiglia del lavoratore che ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente avvenuto nel cantiere di Torino Esposizioni. Ai suoi cari va il pensiero di tutta la nostra comunità. - X Vai su X
Incidente al cimitero Parco di Torino: lapide cade e donna perde l'equilibrio precipitando dalla scala - La figlia: "Si è salvata per miracolo, c'è trascuratezza nella manutenzione". Si legge su torinotoday.it
Sgombero dell'ex Manifattura Tabacchi: le immagini del degrado - Dopo gli accertamenti sanitari, saranno pronti per essere adottati e per loro inizierà una nuova vita. lastampa.it scrive
Nuovo incidente sulla Strada parco, bus elettrico contro auto - Nuovo incidente sulla Strada parco, dopo l'attivazione, ieri, del servizio di trasporto pubblico con bus elettrici. Segnala ansa.it