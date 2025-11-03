Incidente a Bracciano | finisce con l' auto in una scarpata morta una 44enne

Romatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nella mattinata di oggi, 3 novembre, lungo la strada 2C del Sasso. Poco dopo le 10:00 una donna di 44 anni ha perso la vita dopo essere finita con la sua auto in una scarpata all'altezza del chilometro 9, nel territorio del comune di Bracciano. La strada 2C del Sasso collega Manziana a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

