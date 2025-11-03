Inchiesta Ecobonus prima serie di interrogatori ad Avellino | la difesa contesta le misure cautelari
Avellino, 3 novembre 2025 – Questa mattina, presso il Tribunale di Avellino, si è svolta la prima serie di interrogatori relativi agli indagati nell’inchiesta sulla presunta truffa legata agli Ecobonus, un procedimento che vede coinvolte 106 persone con l’ipotesi di reato di associazione a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
