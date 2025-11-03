Incendio nella notte in un ristorante del Barese | gravi danni alla struttura ma nessun ferito

Paura nella notte nel centro storico di Corato, dove un incendio ha distrutto parte di un ristorante in fase di ristrutturazione che avrebbe dovuto aprire nel prossimo dicembre.L’allarme è scattato intorno alle 3.30: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Bari. 🔗 Leggi su Baritoday.it

