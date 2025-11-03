Incendio nel Barese in fiamme 10 mezzi per la raccolta rifiuti
Una decina di mezzi sono andati a fuoco. È questo il bilancio di un grosso incendio divampato questa sera, intorno alle 18.30, nella periferia di Noicattaro. I vigili del fuoco sono intervenuti presso un'azienda che si occupa della raccolta di rifiuti: le fiamme avevano distrutto piccoli. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è tenuta oggi una riunione relativa alla situazione ambientale nella zona di Gianturco, indetta a seguito dell'incendio di un deposito situato in zona, verificatosi lo scorso 23 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in un'area del quartiere Stanic di Bari: evacuate alcune abitazioni ift.tt/ZcPW1ks - X Vai su X
Rogo distrugge 10 mezzi per la raccolta rifiuti nel Barese - Una decina di mezzi della ditta che a Noicattaro (Bari) si occupa di raccolta dei rifiuti urbani sono stati distrutti da un incendio divampato nel pomeriggio. Come scrive msn.com
A Canosa di Puglia in fiamme una paninoteca ambulante - Le fiamme sono divampate intorno alle cinque del mattino di oggi, mentre il mezzo era parcheggiato ... Si legge su trmtv.it
Notte di roghi in Puglia: inferno di fuoco nel Salento, furgoni di una RSA distrutti; e paura per un’auto in fiamme a Rutigliano - Notte di fuoco in Puglia: nel Salento, a Taviano, undici furgoni di una RSA sono stati distrutti da un incendio. Da trmtv.it