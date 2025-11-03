Incendio nel Barese in fiamme 10 mezzi per la raccolta rifiuti

Baritoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una decina di mezzi sono andati a fuoco. È questo il bilancio di un grosso incendio divampato questa sera, intorno alle 18.30, nella periferia di Noicattaro. I vigili del fuoco sono intervenuti presso un'azienda che si occupa della raccolta di rifiuti: le fiamme avevano distrutto piccoli. 🔗 Leggi su Baritoday.it

