Incendio in un’abitazione nel Casertano intervento dei vigili del fuoco
Tempo di lettura: < 1 minuto Due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenute nella notte a Pietremalara per un incendio divampato in un appartamento. Le squadre provenienti dai distaccamenti di Teano e di Piedimonte Matese sono intervenute in via Roma, e al loro arrivo hanno trovato le fiamme che avevano coinvolto l’intero appartamento, situato al primo piano di un edificio di due livelli. L’unica persona residente, un uomo di circa 50 anni, è stata allontanata immediatamente. Non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuta anche un’autobotte inviata dalla sede centrale del Comando di Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
