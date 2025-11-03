Incendio in casa nel Casertano | appartamento distrutto dalle fiamme 50enne riesce a fuggire e salvarsi

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incendio in casa a Pietramelara, in provincia di Caserta. L'occupante 50enne è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono arrivati i pompieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it



