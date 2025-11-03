Incendio in casa nel Casertano | appartamento distrutto dalle fiamme 50enne riesce a fuggire e salvarsi
Incendio in casa a Pietramelara, in provincia di Caserta. L'occupante 50enne è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono arrivati i pompieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
CORTO CIRCUITO AL FORNO DI CASA, 82ENNE RIMANE INTOSSICATA DA INCENDIO Un incendio è avvenuto all’interno di un appartamento presso il Parco delle Magnolie a Battipaglia. Intorno alle 13,15, a causa di un corto circuito dovuto al malfunziona - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in un appartamento in via Sudati, vigili del fuoco al lavoro per 6 ore - X Vai su X
Pietramelara, appartamento in fiamme nella notte - Le fiamme hanno squarciato il silenzio della notte a Pietramelara, nel Casertano. Scrive pupia.tv
Cingoli, scoppia l'incendio in casa: i vigili del fuoco “salvano” l'appartamento e la palazzina resta agibile - Scoppia l'incendio in casa: i vigili del fuoco “salvano” l'appartamento e la palazzina resta agibile. Secondo corriereadriatico.it
Uomo muore carbonizzato nell'incendio del suo appartamento - Un uomo di 47 anni è morto carbonizzato in un incendio sviluppatosi nell'appartamento in cui viveva, a Bellona, un Comune del Casertano. Riporta ansa.it