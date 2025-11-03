Incendio in casa fiamme al piano terra | i vigili del fuoco evitano il peggio
Incendio al piano terra di un'abitazione. È successo a Castiglione del Lago nel primo pomeriggio di domenica 2 novembre. Intorno alle 15.30 è scattato l'allarme e i vigili del fuoco sono intervenuti per domare il rogo. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Da quanto ricostruito dalle squadre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
