Incendio a Sant’Isidoro in fiamme un’autovettura
NARDÒ - Un'autovettura ha preso fuoco nella serata di ieri, in località Sant'Isidoro, marina di Nardò. L'allarme è scattato intorno alle 22.30, quando le fiamme hanno iniziato a distruggere una Fiat 500L parcheggiata nel giardino di casa del proprietario, un 59enne del posto.Sul posto è.
