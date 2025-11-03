Inaugurato in Egitto il più grande museo al mondo dedicato ai faraoni

È stato inaugurato a Giza il Grande Museo Egizio, un progetto da un miliardo di dollari definito il più grande al mondo dedicato a una singola civiltà. Alla cerimonia, caratterizzata da spettacoli con droni e luci, ha partecipato il presidente Abdel Fattah Al Sisi, che ha auspicato che il museo diventi “una piattaforma di dialogo” e “un faro per l’umanità”. Presenti delegazioni da oltre 70 Paesi, membri di famiglie reali e leader internazionali. Il museo, i cui lavori sono iniziati nel 2005 e sono stati più volte rinviati, ospita 50mila reperti, tra cui la collezione completa di Tutankhamon. Collocato a ridosso delle piramidi, è servito da nuove infrastrutture, tra cui strade e un aeroporto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

