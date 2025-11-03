Inaugurato il supercomputer Pitagora per la ricerca sul nucleare

Bolognatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Casalecchio di Reno è stato inaugurato il supercomputer Pitagora. Si trova all’interno del centro Cineca (il consorzio che si occupa di transizione digitale) di Casalecchio di Reno e si occuperà di ricerca per la produzione industriale di energia elettrica da fusione nucleare. Finanziato da. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

inaugurato supercomputer pitagora ricercaInaugurato al Cineca di Bologna il supercomputer Pitagora - Il Cineca di Bologna ospita il nuovo supercomputer Pitagora, un'infrastruttura europea di calcolo ad alte prestazioni interamente dedicata alla ricerca sull'energia da fusio ... Riporta msn.com

Pitagora, ecco il nuovo supercomputer dedicato alla ricerca sull’energia da fusione nucleare - Il neonato sistema di super calcolo è in grado di effettuare circa 27 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Scrive ilrestodelcarlino.it

inaugurato supercomputer pitagora ricercaNotizie di Cineca - Il Cineca di Bologna ospita il nuovo supercomputer Pitagora, un'infrastruttura europea di calcolo ad alte prestazioni interamente dedicata alla ricerca sull'energia da ... Secondo ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Inaugurato Supercomputer Pitagora Ricerca