Inaugurato il supercomputer Pitagora per la ricerca sul nucleare
A Casalecchio di Reno è stato inaugurato il supercomputer Pitagora. Si trova all’interno del centro Cineca (il consorzio che si occupa di transizione digitale) di Casalecchio di Reno e si occuperà di ricerca per la produzione industriale di energia elettrica da fusione nucleare. Finanziato da. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
