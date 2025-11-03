Inaugurato il Grand Egyptian Museum | l’Egitto celebra il museo più grande del mondo

Lidentita.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno spettacolo mozzafiato, con attori, ballerini, cantanti, musicisti, giochi di luce e fuochi d’artificio, ha segnato l’apertura ufficiale del Grand Egyptian Museum (GEM). L’evento, durato diverse ore, si è svolto alla presenza del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi e di oltre quaranta tra capi di Stato, sovrani e leader mondiali. Il museo più grande . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

inaugurato il grand egyptian museum l8217egitto celebra il museo pi249 grande del mondo

© Lidentita.it - Inaugurato il Grand Egyptian Museum: l’Egitto celebra il museo più grande del mondo

Altri contenuti sullo stesso argomento

inaugurato grand egyptian museumCom’è fatto il Grand Egyptian Museum: vista su Giza e 100mila reperti antichi - Dopo 20 anni di lavori e un investimento da un miliardi di dollari, il Grand Egyptian Museum è stato finalmente inaugurato ... Lo riporta fanpage.it

La cerimonia di apertura del Grand Egyptian Museum - Inaugurato in pompa magna il Grande Museo Egizio del Cairo tra spettacoli laser, orchestra sinfonica, ballerini. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Inaugurato al Cairo il Grand Egyptian Museum, il più grande museo del mondo dedicato all’Antico Egitto - Con una cerimonia spettacolare tra musica, danza, giochi di luce e fuochi d’artificio, l’Egitto ha inaugurato il Grand Egyptian Museum (GEM), il più grande museo del mondo con i suoi 500. Lo riporta online-news.it

Cerca Video su questo argomento: Inaugurato Grand Egyptian Museum