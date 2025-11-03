Inaugurato il Grand Egyptian Museum | l’Egitto celebra il museo più grande del mondo

Uno spettacolo mozzafiato, con attori, ballerini, cantanti, musicisti, giochi di luce e fuochi d’artificio, ha segnato l’apertura ufficiale del Grand Egyptian Museum (GEM). L’evento, durato diverse ore, si è svolto alla presenza del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi e di oltre quaranta tra capi di Stato, sovrani e leader mondiali. Il museo più grande . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Inaugurato il Grand Egyptian Museum: l’Egitto celebra il museo più grande del mondo

