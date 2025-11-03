Inarrestabile la crescita dell' aeroporto d' Abruzzo a ottobre passeggeri su del 53,47%

Ilpescara.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Passeggeri in aumento del 53,47% a ottobre nell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara.Lo scalo aeroportuale “Pasquale Liberi” è dunque ormai vicino al milione di passeggeri.Il mese di ottobre 2025 registra un nuovo record per l’Aeroporto d’Abruzzo, con 120.191 passeggeri transitati, in netto aumento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ad ottobre passeggeri in aumento del 53,47% all’aeroporto d’Abruzzo - Ad ottobre passeggeri in aumento del 53,47% all’aeroporto d’Abruzzo ... regione.abruzzo.it scrive

L'aeroporto di Fiumicino compie 65 anni, Troncone: "Sguardo al futuro con un piano sostenibile da 9 miliardi" - Ospite d’onore della cerimonia, organizzata da Aeroporti di Roma, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha incontrato i giovani startupper dell’Innovation Hub ... Secondo romatoday.it

inarrestabile crescita aeroporto dIl presidente Mattarella a Fiumicino per i 65 anni dell'aeroporto internazionale di Roma - Oggi lo aspetta la sfida di un piano di 9 miliardi e mezzo di euro per rafforzarne la competitività ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inarrestabile Crescita Aeroporto D