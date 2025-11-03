Inarrestabile la crescita dell' aeroporto d' Abruzzo a ottobre passeggeri su del 53,47%
Passeggeri in aumento del 53,47% a ottobre nell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara.Lo scalo aeroportuale “Pasquale Liberi” è dunque ormai vicino al milione di passeggeri.Il mese di ottobre 2025 registra un nuovo record per l’Aeroporto d’Abruzzo, con 120.191 passeggeri transitati, in netto aumento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oggi, 96 anni fa, crollava la Borsa di Wall Street. Era il 29 ottobre 1929, il giorno passato alla storia come il martedì nero. Dopo anni di crescita inarrestabile il mercato statunitense collassò. In pochi giorni, milioni di persone persero lavoro e risparmi, mentre il c - facebook.com Vai su Facebook
>> Nel processo della trasformazione digitale del settore della #ConsulenzaFiscale, l’uso dell’#IntelligenzaArtificiale vede una crescita inarrestabile. L’approccio specifico in Europa e in Italia: i dati del Future Ready Accountant 2025 di WK - X Vai su X
Ad ottobre passeggeri in aumento del 53,47% all’aeroporto d’Abruzzo - Ad ottobre passeggeri in aumento del 53,47% all’aeroporto d’Abruzzo ... regione.abruzzo.it scrive
L'aeroporto di Fiumicino compie 65 anni, Troncone: "Sguardo al futuro con un piano sostenibile da 9 miliardi" - Ospite d’onore della cerimonia, organizzata da Aeroporti di Roma, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha incontrato i giovani startupper dell’Innovation Hub ... Secondo romatoday.it
Il presidente Mattarella a Fiumicino per i 65 anni dell'aeroporto internazionale di Roma - Oggi lo aspetta la sfida di un piano di 9 miliardi e mezzo di euro per rafforzarne la competitività ... Scrive msn.com