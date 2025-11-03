Inail | nei primi nove mesi del 2025 sono salite le denunce di infortuni mortali
Nei primi nove mesi del 2025 le denunce di infortuni mortali (esclusi gli studenti) presentate all’Inail sono state in totale 777: aumento dello 0,9% rispetto alle 770 dello stesso periodo del 2024. Registrato in particolare un incremento dei decessi in occasione di lavoro (570 casi, +1,2 per cento), mentre sono rimasti stabili quelli in itinere (207 casi), cioè nel tragitto casa-lavoro. Le denunce di infortunio in occasione di lavoro (sempre al netto degli studenti) nel periodo gennaio-settembre sono state 310.726, con un leggero calo dello 0,2% rispetto al 2024. Gli infortuni in itinere sono stati 71. 🔗 Leggi su Lettera43.it
