In trasferta per rubare uva Italia l' auto carica di frutta bloccata dalla polizia | 2 denunciati
Da Catania a Canicattì, patria dell'uva d'Italia, per fare un po' di scorte. E non certamente per pranzo, cena o merenda. Perché sull'auto, fermata e controllata dalla polizia, avevano ben 200 chilogrammi di uva, rubata in uno dei tanti pregiati vigneti di Canicattì.I due - di 35 e 53 anni - sono. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
