Arezzo, 3 novembre 2025 – Con la prima regionale di ZugZwang, domenica 9 novembre alle 17 al Teatro Mecenate di Arezzo, si apre ufficialmente la nuova stagione La danza che muove 2526 a cura di Sosta Palmizi, rassegna che conferma la sua presenza sul territorio grazie al contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, del Comune di Arezzo, della Fondazione CR Firenze, della Fondazione Guido d'Arezzo e di UnicoopFirenze, al sostegno del Comune di Cortona e anche alla collaborazione con numerosi enti e associazioni del territorio. Firmato da Elisabetta Lauro e Gennaro Andrea Lauro con musica dal vivo di Amedeo Monda, lo spettacolo di apertura - selezionato nell’ambito della NID Platform 2024, la vetrina internazionale della danza contemporanea italiana che promuovere e sostiene la migliore produzione coreutica nazionale – vede in scena una riflessione poetica sulle dinamiche di scelta, sull’equilibrio tra libertà e costrizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In prima regionale al Teatro Mecenate di Arezzo, lo spettacolo ZugZwang