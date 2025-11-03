In piazza per Wafa | accolta nel Fiorentino 9 familiari uccisi durante la tregua dall' esercito israeliano FOTO
“Profondo dolore e indignazione per l’uccisione, avvenuta nella notte tra il 28 e il 29 ottobre a Gaza, tra le altre vittime, di nove familiari di Wafa Tuaima, che conosciamo bene perché rifugiata da due anni a Empoli insieme alla figlia e al marito Mohamed".Così il comitato ‘Empoli per la Pace’. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
