In piazza per Wafa | accolta nel Fiorentino 9 familiari uccisi durante la tregua dall' esercito israeliano FOTO

Firenzetoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Profondo dolore e indignazione per l’uccisione, avvenuta nella notte tra il 28 e il 29 ottobre a Gaza, tra le altre vittime, di nove familiari di Wafa Tuaima, che conosciamo bene perché rifugiata da due anni a Empoli insieme alla figlia e al marito Mohamed".Così il comitato ‘Empoli per la Pace’. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

