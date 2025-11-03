In moto si schianta in superstrada Cade e viene travolto da due auto

Perde il controllo della moto, si schianta contro il guardrail e il suo corpo viene investito da due auto. Vittima del tragico incidente, avvenuto l’altra notte, è Gianluca Ausanio, 48enne originario di Napoli che da tempo viveva e lavorava a Civitanova. L’allarme è scattato intorno all’una di notte, a un chilometro dalla fine della superstrada 77 Val di Chienti. È in quel tratto, dove comincia il restringimento della carreggiata, che stava procedendo in direzione mare, in sella alla sua moto Bmw, il 48enne. A un certo punto, per cause che sono in corso di accertamento, l’uomo ha perso il controllo, finendo contro il guardrail e centrando un paletto della segnaletica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In moto si schianta in superstrada. Cade e viene travolto da due auto

