In mostra 150 fotografie sulla storica Filarmonica Puccini

Storia, ricordi e memoria nelle 150 fotografie in mostra al palazzo della Cancelleria di via San Matteo. Una esposizione fra le vetrine e le pareti del nobile palazzo tornate alla luce dopo un lavoro certosino dell’Associazione "Il Castello". Scatti centenari, quasi tutti in bianco e nero, per raccontare il cammino della storica e popolare Filarmonica "G.Puccini", la banda (con delibera del comune del 1925). I protagonisti sono arrivati anche in piazza San Pietro in udienza generale dal papa Ratzinger. Sfogliando queste pagine di scatti del secolo scorso, si incontrano i primi complessini per fare quattro salti nelle sale da ballo al circolo dell’Enal, in teatro, al Leon Bianco fino all’altro ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In mostra 150 fotografie sulla storica Filarmonica Puccini

