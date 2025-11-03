In Manovra i soldi per la Sanità sono pochi e usati male così l'Italia affonda | l'allarme di Gimbe

La fondazione Gimbe, ascoltata in Senato sulla legge di bilancio 2026, ha sottolineato tutti i limiti della manovra: i fondi per la sanità aumentano di colpo l'anno prossimo, ma poi torna il calo. La percentuale del Pil investita nel Ssn è sempre più bassa, le Regioni dovranno alzare le tasse o tagliare servizi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

