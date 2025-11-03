In Italia un lavoratore su 10 a rischio povertà lavorare non basta più
Lavorare non basta. Lo confermano i dati più recenti pubblicati da Eurostat nella nuova edizione di Key Figures on European living conditions (2025), che dedica una sezione alle persone che pur avendo un’occupazione vivono in condizioni economiche precarie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
