In Italia aumentano i reati | ogni giorno ci sono 18 violenze sessuali in crescita anche furti e rapine

In Italia le denunce di reato sono in aumento e la maglia nera della "classifica del crimine" spetta a Milano, seguita da Firenze, Roma, Bologna e Rimini. Sono queste le città in cui vengono segnalati più crimini ogni 100mila abitanti, mentre in fondo alla graduatoria ci sono Sondrio, Enna. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

A settembre 2025 gli occupati in Italia sono 24 milioni 221mila, in crescita rispetto al mese precedente. Aumentano i dipendenti permanenti (16 milioni 551mila), diminuiscono i dipendenti a termine (2 milioni 466mila), ? restano sostanzialmente stabili gl Vai su Facebook

Bisogna intervenire subito. La Presidente Meloni non può continuare a dirci che “i numeri sul lavoro parlano chiaro”, che sul lavoro va tutto bene e che gli stipendi aumentano, perché poi c'è la realtà: oggi Istat evidenzia che i salari reali degli italiani crollano di - X Vai su X

Criminalità in Italia, nel 2024 aumentano furti, reati di droga e le denunce ogni 100mila abitanti - A preoccupare sono soprattutto i 38mila minori segnalati (+16% sul 2023 e + 30% sul periodo pre cov ... msn.com scrive

Criminalità, Firenze seconda in Italia dopo Milano: aumentano del 7,4% i reati denunciati - In Toscana salgono le denunce in tutte le province: anche Prato e Livorno nella top ten. Lo riporta lanazione.it

Reati in aumento in Italia, cresce la microcriminalità di strada - Secondo il Sole 24 Ore i reati commessi in Italia sono in crescita, soprattutto la microcriminalità di strada. Si legge su lanotiziagiornale.it