In Iraq il Festival Sono iracheno leggo | libri gratuiti a Baghdad
Gli iracheni celebrano il loro amore per la parola scritta con il Festival del libro “Sono iracheno, leggo” a Baghdad. La città un tempo considerata la capitale letteraria del mondo arabo è ancora orgogliosa del suo patrimonio letterario. Centinaia di visitatori hanno partecipato alla fiera l’ultimo fine settimana di ottobre nei giardini Shahrazad e Shahriyar. Hanno scelto libri gratuiti da una vasta collezione che comprendeva anche letteratura e scienza. Persone di tutte le età hanno sfogliato la collezione di libri. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Iraq. Campagne elettorali 'festival di discorsi irrealistici' - X Vai su X
Ambasciata d'Italia a Baghdad - Embassy of Italy in Baghdad. . Iraq Italy Business Council inaugurato a Baghdad Il 22 ottobre 2025 è stato ufficialmente inaugurato l’Iraq–Italy Business Council #IIBC. La cerimonia di apertura ha riunito a Baghdad rap Vai su Facebook
Iraq. Campagne elettorali ‘festival di discorsi irrealistici’ - Nel mezzo degli accesi conflitti tra le forze politiche, che si riflettono nelle campagne elettorali previste per l’11 novembre, una parte della popolazione irachena sta reagendo con apatia e talvolta ... Da notiziegeopolitiche.net
Iraq: al voto per trasformare speranze in partecipazione concreta. Card. Sako “andare a votare per il cambiamento” - “L'obiettivo di libere elezioni democratiche è quello di raggiungere la giustizia, l'uguaglianza, la dignità, la libertà e l'abbondanza di vita per i cittadini. Lo riporta agensir.it
Iraq, offensiva anti-Isis a Ramadi - Le truppe irachene sono entrate nell’ultima zona controllata dai miliziani dell’Isis a Ramadi, nella provincia di al- Lo riporta affaritaliani.it