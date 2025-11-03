In Iraq il Festival Sono iracheno leggo | libri gratuiti a Baghdad

Gli iracheni celebrano il loro amore per la parola scritta con il Festival del libro “Sono iracheno, leggo” a Baghdad. La città un tempo considerata la capitale letteraria del mondo arabo è ancora orgogliosa del suo patrimonio letterario. Centinaia di visitatori hanno partecipato alla fiera l’ultimo fine settimana di ottobre nei giardini Shahrazad e Shahriyar. Hanno scelto libri gratuiti da una vasta collezione che comprendeva anche letteratura e scienza. Persone di tutte le età hanno sfogliato la collezione di libri. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

