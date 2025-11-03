In Fondazione la presentazione del saggio ' ‘Il brigantaggio in Capitanata' di Giuseppe Clemente

Foggiatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 14 novembre alle 18 nella sala ‘Rosa del Vento’ della sede della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia si terrà la presentazione del volume di Giuseppe Clemente, ‘Il brigantaggio in Capitanata. Fonti documentarie e anagrafiche (1861-1864)’.Il saggio di Clemente riporta all’attenzione degli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

