In Fondazione la presentazione del saggio ' ‘Il brigantaggio in Capitanata' di Giuseppe Clemente
Venerdì 14 novembre alle 18 nella sala ‘Rosa del Vento’ della sede della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia si terrà la presentazione del volume di Giuseppe Clemente, ‘Il brigantaggio in Capitanata. Fonti documentarie e anagrafiche (1861-1864)’.Il saggio di Clemente riporta all’attenzione degli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Giovedì 6 novembre in Biblioteca a Piazzola sul Brenta non perderti la presentazione del libro ODI ET AMO di Djana Mazzaro Ti aspettiamo dalle 20.45 Scopri tutta la Rassegna: https://www.fondazioneghirardi.org/piazzolaleggeeincontra/ Eventi curati da Fon - facebook.com Vai su Facebook
Si chiude la presentazione dell’8° #RapportoGIMBE con gli interventi dei responsabili sanità dei principali partiti politici. Un confronto aperto, trasversale e necessario per garantire il futuro del #SSN come bene pubblico e diritto di tutti. #SalviamoSSN - X Vai su X
Alla Fondazione Rosselli il saggio sullo 'svanimento' di Carlo Cafiero - Il 25 settembre alle 17 alla Fondazione Rosselli in via degli Alfani 101/r a Firenze sarà presentato il saggio “Svanire d’amore e d’ideale: inchiesta storica sullo ... Scrive lanazione.it