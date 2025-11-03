In difesa di un Principe | e se Andrea fosse vittima di una faida reale?
“There are no Kings on this Earth, only Princes” (Non esistono re in questo mondo, solo principi) cantava Prince negli Anni 90, giocando con il suo nome. Chi avrebbe mai pensato che 30 anni dopo i principi si sarebbero quasi estinti proprio in una delle monarchie più antiche d’Europa? Ne sa qualcosa Andrew Mountbatten-Windsor, figlio prediletto di Elisabetta, a cui il fratello maggiore re Carlo III ha da poco tolto il prestigioso titolo. Ma Andrew è davvero la pecora nera della famiglia reale britannica? Andrew all’abbazia di Westminster (Ansa). Lo scandalo Epstein ma non solo. Coinvolto dallo scandalo Epstein, il presunto pedofilo americano morto suicida in carcere che organizzava festini con minorenni frequentati da mezzo bel mondo (da Bill Clinton allo scienziato Stephen Hawking), Andrew è stato prima marginalizzato dal palazzo, con il ritiro dagli impegni istituzionali e dalla vita pubblica; poi gli è stato tolto il titolo di Duca di York (che prima era stato del nonno, il Principe Alberto, il futuro Re Giorgio VI, padre di Elisabetta) e infine, come “scherzetto” di Halloween, pure quello di principe. 🔗 Leggi su Lettera43.it
