In difesa dell’onore e del sacrificio della Guardia Costiera Italiana

di Paolo Fedele * Con profonda amarezza assistiamo all’ennesimo attacco gratuito e fazioso rivolto, nella puntata di Report di domenica, contro una delle istituzioni più nobili e umane del nostro Paese: la Guardia Costiera Italiana. Un servizio costruito con toni insinuanti e un taglio chiaramente pregiudiziale, che tenta di gettare ombre sul valore, la dedizione e il coraggio di uomini e donne che ogni giorno solcano il mare per salvare vite, spesso a rischio della propria. Mentre qualcuno gioca a fare giornalismo d’assalto da uno studio televisivo, ci sono marinai e soccorritori che affrontano onde e marosi, notti gelide e tempeste di disperazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

