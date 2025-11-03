T ragedia alle porte di Bologna. È morto Ettore Pausini, zio della cantante Laura Pausini, investito mentre percorreva in bicicletta gli Stradelli Guelfi. L’uomo, 78 anni, è stato travolto da un’auto che dopo l’impatto è fuggita senza prestare soccorso. Inutili i tentativi di rianimazione: per lui non c’è stato nulla da fare. Laura Pausini annuncia “Io canto 2” e il prossimo tour mondiale X Leggi anche › Laura Pausini apre le porte della sua storia: un museo a Solarolo Laura Pausini, morto lo zio Ettore. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, Ettore Pausini stava rientrando in città dopo uno dei suoi consueti giri in bicicletta del fine settimana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In corso le indagini per individuare l’automobilista fuggito dopo l’incidente