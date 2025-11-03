In corso il censimento permanente | obbligo di partecipazione per le famiglie coinvolte

Veronasera.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 6 ottobre scorso è ufficialmente in corso anche a Verona il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, promosso dall’Istat e realizzato con la collaborazione del Comune. Un appuntamento che, anno dopo anno, consente di raccogliere dati fondamentali per conoscere la realtà. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

corso censimento permanente obbligoISTAT, in corso il Censimento permanente della popolazione: le informazioni e gli obblighi - Il Settore I – Uffici demografici ricorda che è in corso, da lunedì 6 ottobre 2025, la nuova edizione del Censimento Permanente della Popolazione che coinvolge, ogni anno, un campione rappresentativo ... rietinvetrina.it scrive

corso censimento permanente obbligoCensimento, il comune di Verona ricorda che è “obbligatorio” - Censimento "obbligatorio", il comune di Verona avvisa la cittadinanza che "dal 6 ottobre è in corso il Censimento permanente ... veronaoggi.it scrive

Censimento in corso: "Rispondere è un obbligo" - A partire dal mese di ottobre è iniziato il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Corso Censimento Permanente Obbligo