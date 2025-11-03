In città arriva il ' Demo day' | Unife si apre al mondo di investitori e ricercatori
Unife si proietta verso il futuro. Imprese in fase di avvio e realtà nate dalla ricerca universitaria che operano nei settori chiave della strategia di specializzazione intelligente dell’Emilia-Romagna, si presentano al Demo day di Startup Er in programma mercoledì 5, dalle 10 alle 14, al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
