In Castello tornano le luci di Mysteria

Bresciatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 6 al 10 novembre 2025 il Castello di Brescia tornerà a trasformarsi in un regno di luce, immaginazione e meraviglia con la seconda edizione di Mysteria, il Festival della Luce ideato e promosso da Cieli Vibranti e Scena Urbana, in collaborazione con la Fondazione Brescia Musei.Dopo il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Brescia, il castello si illumina con Mysteria Light Festival: musica, letteratura e spettacolo - L’edizione 2025 ruoterà attorno ai racconti e ai personaggi del poema omerico Odissea. Riporta msn.com

castello tornano luci mysteriaIn Castello torna Mysteria Light dal 6 al 10 novembre - Giunto alla seconda edizione, il Mysteria Light Festival che si svolgerà in Castello a Brescia dal 6 al 10 novembre sceglie la grande epica classica, e in particolar modo le peregrinazioni di Ulisse t ... Lo riporta brescia.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Castello Tornano Luci Mysteria