in arrivo un altro documentario su david bowie

All’inizio di ottobre è stato annunciato un documentario su David Bowie, prodotto dalla BBC; ora, anche Channel Four ha fatto sapere che ne realizzerà uno tutto suo, dal titolo provvisiorio The Final Act. Come il nome lascia intendere, il progetto racconterà gli ultimi anni di vita della rockstar, attraverso interviste a chi lo ha conosciuto, a chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui e ad artisti che si sono ispirati al suo sconfinato repertorio musicale. La rete televisiva ha dichiarato che la sua intenzione è «rivelare la strategia dietro la resurrezione artistica di Bowie e l’inesauribile straordinaria creatività che ha definito il suo ultimo decennio, in cui ha pubblicato il suo album “Blackstar” solo due giorni prima di morire». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

