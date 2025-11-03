In a Bebop Mood di Oscar Zenari trio e Singing Tales | i due eventi al Cinematocasa

“In a Bebop Mood”, concerto dedicato agli standard del periodo bebop di Oscar Zenari trio (venerdì 7 novembre) e“Singing Tales” Jazz Vocal Lab diretto da Loredana Spata (sabato 8 novembre), saranno due viaggi nel cuore del jazz più autentico, tra virtuosismo, swing e libertà improvvisativa che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

